Тело младенца нашли на базе отдыха в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 5 июня. Тело младенца обнаружили в Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, тело ребенка 2017 года рождения найден в коттедже на базе отдыха «Пихтовое» в Выборгском районе Ленобласти. На теле отсутствовали какие-либо признаки насильственной смерти. На данной базе также находились и родители малыша.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге из окна квартиры на пятом этаже выпал ребенок.