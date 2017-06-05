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Происшествия
Белорусского педофила поймали в петербургском метро

Белорусского педофила поймали в петербургском метро

10:26  5 Июня 2017
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Белорусского педофила поймали в петербургском метро

Санкт-Петербург, 5 июня. На станции метро «Ломоносовская» полицейский задержал гражданина Белоруссии, объявленного в федеральный розыск. Мужчина подозревается в развращении несовершеннолетнего.

Как стало известно ФАН, предполагаемого педофила 1994 года рождения задержали в 6.20 2 июня на станции метро «Ломоносовская». В отношении него на родине возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом не достигшим 16-летнего возраста». В качестве меры пресечения выбран арест.

Алексей Громов
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