Катар отреагировал на решение четырех стран о разрыве дипотношений

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Доха, 5 июня. Министерство иностранных дел Катара прокомментировало решение о разрыве дипотношений с эмиратом сразу четырех арабских государств. Такие меры, по мнению ведомства, являются неоправданными.

«Доха сожалеет о решении Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна разорвать отношения и считает эту меру неоправданной, основанной на голословных утверждениях», — говорится в официальном заявлении МИД. При этом в министерстве особо подчеркнули, что эти меры не отразятся на жизни простых людей и резидентов эмирата.

Как сообщалось ранее, о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма минувшей ночью объявили ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет .

Кроме того, эмиратская авиакомпания Etihad Airways, базирующуюся в Абу-Даби, заявила, что со вторника приостанавливает авиасообщение с Катаром.