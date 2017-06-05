Поклонская рассказала правду о своем «замужестве»

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Симферополь, 5 июня. Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что рассталась со своим женихом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что партия «Яблоко» направила запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему Поклонская не указала в декларации доходы мужа.

В интервью РИА Новости депутат заявила, что обычно тщательно скрывает свою личную жизнь, однако в данной ситуации готова дать пояснения.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — сообщила Поклонская, отметив, что не видит смысла указывать в декларации мужа, которого нет.

Бывший прокурор Крыма начала представляться замужней женщиной, чтобы «отбить» желание знакомиться у некоторых людей, которые «теплились» надеждой наладить с ней отношения.

Кроме того, Поклонская сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. Это были «Жигули» 1985 года выпуска. Депутат не стала его указывать, поскольку на конец 2015 года уже им не владела, и это был договор дарения.