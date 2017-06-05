Донецк: женщина погибла при обстреле ВСУ, ранен ребенок

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Донецк, 5 июня. В результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке погибла мирная жительница Петровского района и пострадал ее ребенок. Как сообщают источники в Донецке, трагедия произошла около 21.20 в воскресенье.

«Вчера в 21.20 с украинских позиций обстреляли улицу Амударьинскую в районе поселка шахты Трудовская. По улице в это время шли мама и сын, — сообщили источники в администрации Петровского района столицы ДНР. — Мина разорвалась прямо возле них. Мать — женщину 37 лет убило на месте. Ее сын был ранен. Его доставили в Республиканский травматологический центр».

Характер ранения ребенка на данный момент неизвестен.

Напомним, в последние дни столица ДНР регулярно попадала под обстрел Вооруженных сил Украины. Вчера сообщалось о повреждении в результате обстрелов ЛЭП и не менее 15 домов в Донецке.