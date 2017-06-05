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Происшествия
Молодого велосипедиста убило молнией под Омском

Молодого велосипедиста убило молнией под Омском

10:02  5 Июня 2017
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Молодого велосипедиста убило молнией под Омском

Омск, 5 июня. Трагический инцидент произошел в Омской области: молния попала в 24-летнего велосипедиста, в результате чего тот скончался.

По информации регионального управления Следственного комитета, молодой человек ехал в поле на велосипеде во время грозы. В парня попал электрический искровой разряд, из-за чего он скончался на месте.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что катер с тремя рыбаками затонул в акватории Ладожского озера в Ленинградской области. 

 

 

#омская область #молния
Тимур Румянцев
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