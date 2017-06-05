Катер с рыбаками затонул на Ладоге, есть погибшие

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Санкт-Петербург, 5 июня. Катер с тремя рыбаками затонул в акватории Ладожского озера в Ленобласти. В результате ЧП один мужчина погиб, один пропал без вести. Выжить удалось лишь одному человеку.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла минувшей ночью. По словам выжившего мужчины, поздно вечером 3 июня он с двумя друзьями рыбачил на озере. Около 23.00 на озере поднялся сильный ветер, в катер стала внезапно набираться вода. В момент затопления все они были трезвы и одеты в спасательные жилеты. При выезде на место происшествия спасатели обнаружили труп погибшего рыбака. В настоящее время тело направлено в морг.

Местонахождение еще одного мужчины в настоящее время остается неизвестным. Поиски продолжаются.

