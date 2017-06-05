Актера «Ленфильма» избили и лишили пистолета за замечание писающему мужчине

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Санкт-Петербург, 5 июня. Работающий на киностудии «Ленфильм» актер сделал замечание писающему мужчине у парадной. За это его избили и лишили пистолета, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Актер «Ленфильма» накануне возвращался домой, когда заметил справляющего нужду у парадной мужчину. Артист сделал замечание нарушителю порядка.

После этого между мужчинами возник конфликт, в ходе которого незнакомец ударил актера по голове. Сотрудник «Ленфильма» при падении ударился о ступеньки и на некоторое время потерял сознание. Когда он очнулся, то обнаружил пропажу травматического пистолета «Оса». Материальный ущерб оценивается в 12 тысяч рублей.

Удалось установить, что нападавший скрылся на автомобиле Shkoda Octavia синего цвета.

Ранее сообщалось, что катер с рыбаками затонул на Ладоге.