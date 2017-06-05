Котята европейской рыси родились в Московском зоопарке впервые за 10 лет

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Москва, 5 июня. В Московском зоопарке впервые за десять лет родились котята европейской рыси. Это первое потомство пары рысей, которая живет в зоопарке восемь лет, с самого детства.

В пресс-службе зоопарка сообщают, что свободное время детеныши проводят с матерью, которая их вылизывает и кормит. Самца зоологи не стали выселять из вольера, хоть он и не проявляет к потомству никакого интереса. Полюбоваться семейством желательно ближе к вечеру, когда оно активно. Вольер с европейскими рысями располагается на старой территории зоопарка в кошачьем ряду, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Пол детенышей рыси еще не известен, потому что специалисты стараются не тревожить кормящую маму. Чтобы поднять ей настроение, сотрудники зоопарка приносят в вольер тыкву — рысь использует ее как игрушку.