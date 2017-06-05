Новороссия сегодня: убойная Троица в ДНР, диверсанты в ЛНР, пьянство ВСУ

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Донбасс, 5 июня. «Утесы» стучат в окна. Кому в Вооруженных силах Украины жить хорошо. Диверсанты в Луганской народной республике. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Активизация ВСУ

Минувшие сутки в народных республиках выдались очень громкими, несмотря на празднование во всем православном мире праздника Святой Троицы. ВСУ и Нацгвардия сделали по территории Донбасса более тысячи залпов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. Девятьсот из них пришлось по территории ДНР. В результате обстрелов в республике были повреждены 15 домостроений, а поселок Донецк — Северный оказался полностью обесточен в результате разрушений ЛЭП.

Новым развлечением украинских военных стала беспорядочная стрельба из пулемета «Утес» (калибр 12.7 мм) по жилым домам Докучаевска. К счастью, среди мирного населения никто не пострадал.

Диверсанты в ЛНР

В республике заявили об активизации диверсионной деятельности украинских силовиков практически вдоль всей линии разграничения. Из собственных источников в оборонном ведомстве ЛНР корреспонденту ФАН стало известно, что усиление диверсионной работы со стороны ВСУ имеет несколько целей. Во-первых, украинские силовики постепенно продвигаются вглубь так называемой «серой зоны», используя тактику отвлечения луганских военных. Во-вторых, они готовят теракты внутри самой республики, чтобы в нужный момент часть сил и средств Народной милиции были брошены на ликвидацию последствий предполагаемых терактов и поиск исполнителей.

Отдельным блоком идут специалисты, занимающиеся социальной «раскачкой». Напомним, в мае сего года в Луганске была задержана диверсионная группа, среди задач которой было создание проблем на предприятиях, которые попали под внешнее управление.

«К нам едет ревизор»

Накануне днем заместитель командующего корпусом Эдуард Басурин обнародовал разведданные с украинской стороны. В мае в подразделениях ВСУ, а именно в зонах ответственности 72 и 92 омбр (отдельная механизированная бригада), 46 одшбр (отдельная десантно-штурмовая бригада) комиссией Генштаба ВСУ проводилась проверка материально-технического обеспечения, укомплектованности и состояния воинской дисциплины в боевых подразделениях.

Выводы комиссии вскрыли истинное лицо украинских освободителей. Состояние воинской дисциплины комиссией оценивается как низкое. Причиной тому называется злоупотребление спиртным, в том числе и при выполнении боевых задач. Зафиксировано увеличение числа случаев мародерства в отношении гражданских лиц, которых ВСУ прибыли защищать.

Безусловным лидером по количеству нарушений стала 92 омбр, где за май сбежали 63 военнослужащих, а пять из них — практически «из-под носа» комиссии. Данное подразделение заняло первое место по случаям мародерства. Только за май 36 уголовных дел в отношении представителей 92 омбр возбуждено следственными органами Украины.

В настоящее время комиссии работают во всех боевых подразделениях так называемой АТО. Одной из основных задач также является вскрытие причин недостачи боеприпасов и вооружения.

«Спрут» вскрывает преступления карателей «Азова»

Волонтерская организация «Спрут» получила доступ к подлинникам материалов «служебного расследования по факту несанкционированного применения артиллерийского вооружения отдельного отряда специального назначения в/ч 3057» (подразделение «Азова», входящее в состав Нацгвардии Украины), а также «приказ начальника восточного территориального управления национальной гвардии Украины» по факту данного происшествия.

Артиллерийский обстрел поселка Безыменное, что на юге ДНР, произошел 9 мая 2017 года. Во время празднования жителями Великой Победы по населенному пункту было выпущено более пятидесяти снарядов из миномета, трое мирных жителей тогда получили осколочные ранения, было повреждено пять домов, часть поселка осталась без света.

В тот день все украинские СМИ поспешили обвинить в этом армию ДНР. На самом деле, как свидетельствуют опубликованные документы, 9 мая бойцы «Азова» получили приказ произвести минометный обстрел поселка, который «успешно» выполнили с использованием 100-мм пушки БС-3.

Об особом цинизме этого военного преступления свидетельствует фраза, брошенная одним из карателей на обратном пути офицеру морской пехоты Украины майору Сухаревскому — «Поздравили!»