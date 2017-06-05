Бойцовые собаки набросились на трехлетнего ребенка в Хакасии

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Абакан, 5 июня. В Хакасии бойцовые собаки напали на трехлетнего ребенка, сообщили в правоохранительных органах региона.

Две собаки бойцовой породы неожиданно атаковали малыша в Хакасии. Трехлетнему ребенку чудом удалось выжить. Его экстренно госпитализировали в больницу.

Трагедия произошла в частном доме, куда накануне переехала семья ребенка. Родители малыша не смогли самостоятельно оттащить собак от жертвы. Обратно в вольер собак загнал хозяин, передает «Инфореактор».

Ранее сообщалось, что велосипедист насмерть сбил гуляющего без родителей ребенка в парке Петербурге. Трагедия произошла в Выборгском районе.



