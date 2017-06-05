Россияне назвали США и Украину главными врагами страны

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Москва, 5 июня. Россияне назвали трех главных врагов РФ. Наибольшую опасность они видят в США. О том, что у России наиболее плохие отношения с этой страной, заявили 69% наших сограждан. Врагом №2 россияне считают Украину. Противником Незалежную назвали 50% граждан РФ. Замыкает тройку главных врагов РФ Германия. Против нее высказались 24% участников нового соцопроса «Левада-центра».

Кроме того, в числе противников России участники исследования назвали Латвию, Литву, Польшу, Эстонию и Великобританию.

Главными союзниками россияне считают Белоруссию (46%), а также Китай (39%). Дружественными странами респонденты также считают Казахстан (34%) и Сирию (15%). К союзникам России участники опроса также отнесли Индию, Армению, Кубу, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

Как отмечают социологи, сильнее всего россияне меняли свое отношение к Турции. Так, в 2015 году до того, как ВВС этой страны сбили российский военный самолет в сирийской Латакии, врагом РФ Турцию называли 1% опрошенных, в 2016 году — 29%. Сейчас противником России Анкару считают 8%.

Высказались граждане РФ и по поводу того, находится ли Россия в международной изоляции. Тут голоса разделились примерно поровну: 46% ответчиков верят в то, что РФ находится в изоляции, а 45% отрицают это. При этом только 44% тех, кто все же верит в международную изоляцию России, этим обеспокоены, уточняет «Интерфакс».