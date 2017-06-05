Петербуржец в пылу ссоры расстрелял из травмата своих знакомых

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Санкт-Петербург, 5 июня. Мужчина расстрелял трех знакомых в ходе внезапной ссоры в Петербурге.

Как стало известно ФАН, накануне утром у дома по проспекту Маршала Жукова безработный гражданин 1988 года рождения в ходе словесного конфликта произвел выстрелы в своих безработных знакомых 1987, 1986 и 1988 г.р. из травматического пистолета. В полицию обратились очевидцы, в результате стрелок был задержан.

Приятелям задержанного была оказана медицинская помощь.