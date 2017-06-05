Полная версия интервью Владимира Путина телеканалу NBC с субтитрами появилась в Сети

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Санкт-Петербург, 5 июня. Полная версия интервью президента России Владимира Путина американскому каналу NBC с переводом на русский язык опубликована в Интернете.

Видео появилось в паблике «ВКонтакте», а также на Facebook. Напомним, Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли во время Петербургского экономического форума, который состоялся в начале июня.

Главной темой интервью стало «вмешательство России» в выборы президента США.