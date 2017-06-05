Ученые уловили в космических струнах источник инопланетных сигналов‍

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Вашингтон, 5 июня. Международная группа ученых предположила, что сверхпроводящие космические струны могут генерировать быстрые радиовсплески, которые некоторые исследователи принимают за сигналы инопланетян.

Китайские и американские специалисты выдвинули версию, что космические струны содержат материю, которая может выполнять роль антенны и излучать мощные электромагнитные сигналы. Параметры излучения этих гипотетических астрономических объектов, как полагают ученые, укладываются в характеристики быстрых радиовсплесков. Как передает Лента.Ру, авторы исследования понимают, что для подтверждения их гипотезы требуются продолжительные наблюдения.

Добавим, ранее уфологи предположили, что контакт землян и пришельцев до сих пор не состоялся из-за несерьезного отношения носителей внеземного разума к человечеству.