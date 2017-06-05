Попытка удавить Россию. Колонка Руслана Мармазова

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Все в этом мире взаимосвязано — это такая банальная фраза, затертая, но и справедливая, верно же. Только есть явления, связанные между собой даже больше, чем все остальные. Они вызваны к жизни особыми моментами, историческими поворотами. Или хотя бы предчувствием вероятности такого рода поворотов.

Что любопытно, бывает набор на первый взгляд разнородных фактов, пестрый такой, камуфлированный под случайный. А потом начинаешь размышлять, анализировать, и просто диву даешься, до чего же стройная конструкция вырисовывается. Тревожная при этом.

Попытаюсь сейчас назвать вам несколько позиций, проступивших в российских реалиях в последнее время. Как раз тот случай, когда между собой они якобы никак не связан, а на самом деле — звенья одной цепи. Точнее даже, бусинки, нанизываемые опытной и бестрепетной рукой на единую нить.

Старый обряд

Вы обратили внимание, как вдруг ни с того ни с сего в центре общественного внимания оказались старообрядцы? Казалось бы, экзотический культовый реликт, направление религиозной мысли, смещенное историческим процессом в дальние запасники. Никого не хочу обидеть, всякий волен верить так, как считает необходимым. Это нормально. Тут занятно, отчего они, почему сейчас?

И вот еще, а кто глава российских старообрядцев? Еще вчера мало кому из широкой публики это имя было известно. Разве что узким специалистам, да самим старообрядцам. А теперь извольте видеть — Корнилий (Титов) — персона из телевизора. К нему даже президента России Владимира Путина смогли в гости привезти. Как? Почему? Зачем? Кто это придумал?

Как по мне — на поверхность, под лучи софитов вытаскивается персона, альтернативная патриарху Кириллу. Понятно, что они в разных духовных весовых категориях, но никого масштабней на той стороне нет. Но это же — ни много, но и ни мало — очередная попытка внести смятение в умы и раскол в церковь.

Мне все это в значительной степени напоминает события ныне развивающегося украинского кризиса. Правда, там есть специфика. В качестве альтернативы каноническому православию на Украине была выведена в центр событий дичайшая персона нерадивого мирянина Денисенко, известного теперь как Филарет, патриарх-самосвят.

Вполне вероятно, что для кровопролитных украинских реалий нужен был как раз такой «пастырь», чтобы не стеснялся призывать к убийствам, просить у США оружие ну и все такое прочее. Да и сам Киевский патриархат РПЦ попытались качнуть изнутри, получилось не очень, но сама тенденция показательна.

В России свои особенности, потому сейчас некие силы (назовем их пока так) будут прокачивать фигуру Корнилия. Предполагаю, что в ближайшее время мы услышим из СМИ об исконности старообрядчества, его невероятной гармоничности, историчности… Господи, да уж напридумывать можно много чего, было бы желание. А очень похоже, что оно есть, и немалое — это самое желание.

Как бывает во времена расшатывания российской государственности, первый удар наносится врагом по естественной духовной монополии русского народа — по православию и ее лидерам.

Игра с иглой

И снова о монополии. Тоже естественной, но еще и природной. Я о нефти. Велико желание эту отрасль, важнейшую для РФ, кормящую и дающую запас прочности стране, растормошить, раздробить, вывести из-под государственного патроната. Приватизировать, в конце концов.

В Санкт-Петербурге недавно экономический форум глянцево бушевал. По ходу дела за нефтяной вопрос взялся Алексей Кудрин. А, учитывая его статус и мировоззренческие принципы, это значит, что либеральная публика заходит на новый круг атаки. В смысле, готовит плацдарм для удара на стратегическом направлении. Российская нефть — это вожделенная цель для многих. Тем паче — для либеральных кругов с их аппетитами и тягой к компрадорству.

Вы, кстати, заметили, что время от времени в прессе соответствующего пошиба мелькает игла. Та самая, нефтяная, с которой России надо непременно слезть. Не годится потому что пользоваться так беспардонно запасами энергоносителей, которыми Господь так щедро наградил. Понятно, что и другие отрасли надо развивать. Тут спорить нечего. Но отказываться от преимуществ, данных по рождению, чтобы кого-то там не раздражать…

А встречал кто-либо в прессе грустные размышления о том, что Саудовская Аравия, например, уютно пристроилась на нефтяной иголке, и думать не думает с нее слезать? Мне такие тексты не попадались. Может, где-то они и есть, но почти наверняка не в арабских газетах. Тут чисто российский феномен — волноваться по поводу того, что нефти много, а если бы ее не было… Понимаете, куда клоню? Ну вот.

Нанося удар по духовной составляющей, параллельно делается попытка шатнуть основу основ — нефтяную вышку России. Чего это?

Бей своих

Вот и еще направление следующего удара, не первого, зато и не последнего. По русскому, русофильскому, пророссийскому — назовите, как вам шибче нравится, сектору.

Вроде бы прописная истина, для России опция, что называется, по умолчанию. Все русское — это хорошо, ценно, требует поддержки на всех уровнях, культивации и трепетной заботы. Соотечественники, хоть внутри страны, хоть за рубежом — важнейший человеческий ресурс, огромная совокупность людей, объединенных историей, менталитетом, языком, традициями, да много еще чем. Патриархально выражаясь, это и есть русская община, только в глобальном, геополитическом смысле.

Представьте себе, по ней теперь тоже наносится существенный удар. Да-да, по русской общине в России. Дожили, скажете? Вроде того, хотя процесс начался не вчера. Тут давление идет планомерное и давнее. Но вот вам яркое проявление, маячок, как бы.

Депутат Госдумы России Константин Затулин, один из самых, пожалуй, настойчивых и последовательных борцов за соотечественников без границ, внес целый ряд законопроектов. О гражданстве для носителей русского языка, например. О политическом убежище в РФ… Но какое же он встречает сопротивление, это уму непостижимо!

Казалось бы, это ведь правильно и нормально, чтобы русские хотели получить российское гражданство, а Россия отвечала им взаимностью. Верно? Аналогичная ситуация между евреями и Израилем, например, или этническими немцами и Германией, людьми с парой польских эритроцитов, заблудившихся в крови, и Польшей никого ведь не удивляет? Так в чем же дело в нашем случае?

Существует множество программ для воссоединения российских соотечественников, но работают они так, будто их нарочно смолой вымазали, чтобы шестерни не крутились. Хотя на бумаге все выглядит прекрасно. Инициативы Затулина тормозятся, а вообразите себе, на каком уровне должны вставлять палки в колеса, чтобы помешать такому авторитетному политику как Константин Федорович.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов задумал двигать тему упрощенного получения гражданства жителями Донбасса. Сложно представить даже, какие для него препоны уже заготовлены. Заготовлены непременно, будьте благонадежны.

На этом фоне идет беспрецедентное давление на активистов Русского мира. На тех, кто не за деньги, а по зову души. Тут мне и на своей шкуре уже испытать довелось всю прелесть ситуации.

Уже несколько месяцев идет процесс выдавливания из России с тем, чтобы она очень нескоро смогла вернуться обратно, моей жены, Татьяны Мармазовой. Она, между прочим, заметная фигура событий 2014 года в Донбассе, и до них не пасовала перед нацистами, билась за русскую идею. Не знаю, кто придумал для нее определение «мама донецкого федерализма», но мне нравится. Понятно, это не ахти какой громадный пример, но показательный, и резонанс возник громкий, к сожалению. Потешили майданных бесов странным подходом к русским патриотам. Кто это придумал? Самому интересно.

А скольких ополченцев, воевавших против фашистов в Донбассе, было выдворено в застенки СБУ, какой удар по престижу России в глазах русских зарубежья был тем самым нанесен… Нет, ребята, тут все серьезно. Большая проблема вызрела и требует решительных действий.

Тревожная предвыборная нить

Теперь же давайте подумаем, с чего это все упомянутые проблемы так обострились, почему они показательны, нахальны даже. Так, а президентские выборы грядут, вот же!

На политическом русском поле есть мощная персона — Владимир Путин, — олицетворяющая собой государственный, патриотический, пророссийский подход. Рейтинг его настолько непоколебим, что соперникам надо существенно поднапрячься, чтобы что-то с ним сделать, оцарапать монолит хотя бы.

Они там за кулисой, в либеральных офисах и грантоедских столовых, люди отнюдь не самые глупые. Прекрасно понимают, что успех им светит слабо, коптящим камельком. Стало быть, надо качать ситуацию. По майданному сценарию? Почему бы и нет. Ценой разрушений, но добиться своей цели, на которую явно поступил заказ откуда-то с запада — это ведь никого не смущает.

Отсюда и главные направления ударов: православие, экономический потенциал, русская идея. Это три бусинки, которые прямо сейчас старательно нанизываются на суровую нитку выборных страстей. Есть и другие важные моменты, прочий бисер. По замыслу организаторов все это постепенно сложится в такое себе специфическое колье, точнее, в удавку для России. Понятно, это если «ювелирам» вовремя не надавать по наманикюренным шаловливым пальцам.