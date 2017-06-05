Спонсируемые Госдепом эксперты обвинили РФ в попытке вмешаться в дела Македонии

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Вашингтон, 5 июня. Спонсируемый Госдепом США и Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) выступил с обвинением России и Сербии в якобы вмешательстве во внутренние дела Македонии.

Проамериканские эксперты заявили, что российские спецслужбы якобы пытаются «изолировать страну (Македонию. — Прим. ФАН) от влияния Запада». По их информации, для этого разведчики из России якобы связывались с коллегами в Сербии и Болгарии, чтобы создать «пояс нейтральных в военном отношении стран», в который войдут Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.

Россия неоднократно опровергала все подобные обвинения. Так, во время ПМЭФ президент России Владимир Путин поймал американскую ведущую Меган Келли на дезинформации о словах главы США Дональда Трампа о российских хакерах, якобы повлиявших на исход выборов в Соединенных Штатах.