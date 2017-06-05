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Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении трех иномарок в Югре

Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении трех иномарок в Югре

9:22  5 Июня 2017
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Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении трех иномарок в Югре

Ханты-Мансийск, 5 июня. Один человек погиб и четверо тяжело пострадали в тройном ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Жуткая авария произошла в Югре минувшей ночью. 

По данным регионального УГИБДД, около 01.30 (23.30 мск) на 730 км трассы Нефтеюганск — Мамонтово в Нефтеюганском районе водитель Mazda CX-7 вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Cerato и Mazda 5.
Жертвой столкновения стал водитель Kia. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, водитель и трое пассажиров Mazda CX-7 получили травмы.

Сейчас на месте ЧП работает полиция. Идет проверка.
 

Ярослава Замысловатова
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