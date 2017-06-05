Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении трех иномарок в Югре

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Ханты-Мансийск, 5 июня. Один человек погиб и четверо тяжело пострадали в тройном ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Жуткая авария произошла в Югре минувшей ночью.

По данным регионального УГИБДД, около 01.30 (23.30 мск) на 730 км трассы Нефтеюганск — Мамонтово в Нефтеюганском районе водитель Mazda CX-7 вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Cerato и Mazda 5.

Жертвой столкновения стал водитель Kia. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, водитель и трое пассажиров Mazda CX-7 получили травмы.

Сейчас на месте ЧП работает полиция. Идет проверка.

