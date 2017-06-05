Путин ответил на вопрос о «каналах связи» между Кремлем и командой Трампа

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Вашингтон, 5 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ не создавала никаких секретных каналов связи ни с одним из штабов кандидатов на последних выборах президента Соединенных Штатов.

Так в ходе интервью американскому телеканалу NBC российскому лидеру был задан вопрос, знает ли он о том, что в Вашингтоне изучают информацию, согласно которой советник американского президента Джаред Кушнер и российский посол Сергей Кисляк якобы обсуждали создание обратного канала связи между российскими властями и штабом Дональда Трампа, который можно было сформировать на в российском дипучреждении и на российском оборудовании, чтобы он был недоступен для разведки США.

Отвечая на данный вопрос, Владимир Путин подчеркнул, что «Россия никаких каналов не создавала и ни с кем не имела никаких каналов».

«Я не знаю о таком предложении. Ко мне такое предложение не поступало», — отметил президент РФ, ответив на вопрос о том, известно ли ему о таком предложении Кушнера.