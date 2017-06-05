В соцсетях обнаружили опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов

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Москва, 5 июня. В соцсетях появился опасный вирус, который маскируется под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Пользователям предлагают попытать счастья и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян крадет их личные данные.

Французские пользователи соцсетей столкнулись с этим вирусом, когда поверили «фейковым» предложениям авикомпании Air France, россияне — Emirates или «Аэрофлот». После перехода по ссылке активировался вирус-троян, который способен обчистить онлайн-кошелек, своровать личные данные, рассылать спам от имени пользователя и даже передать компьютеру запрещенную информацию.

Добавим, в мае комьютеры в 74 странах мира подверглись кибернападениям с использованием вируса-шифровальщика WannaСry. Наибольшее число попыток заражения было зафиксировано в России.