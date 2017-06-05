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В соцсетях обнаружили опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов

В соцсетях обнаружили опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов

9:25  5 Июня 2017
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В соцсетях обнаружили опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов

Москва, 5 июня. В соцсетях появился опасный вирус, который маскируется под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Пользователям предлагают попытать счастья и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян крадет их личные данные.

Французские пользователи соцсетей столкнулись с этим вирусом, когда поверили «фейковым» предложениям авикомпании Air France, россияне  — Emirates или «Аэрофлот». После перехода по ссылке активировался вирус-троян, который способен обчистить онлайн-кошелек, своровать личные данные, рассылать спам от имени пользователя и даже передать компьютеру запрещенную информацию.

В соцсетях обнаружили опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов

Добавим, в мае комьютеры в 74 странах мира подверглись кибернападениям с использованием  вируса-шифровальщика WannaСry. Наибольшее число попыток заражения было зафиксировано в России.

Алексей Громов
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