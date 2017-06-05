Тиллерсон призвал страны Персидского залива к переговорам

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Вашингтон, 5 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны, заявившие о разрыве дипломатических отношений с Катаром, устранить разногласия и сесть за стол переговоров.

О разрыве дипотношений с Катаром ранее заявили власти ОАЭ, Египта, Бахрейна и Саудовской Аравии. Такой шаг они объяснили тем, что Катар поддерживает террористические группировки.

Глава Госдепа призвал стороны устранить разногласия. При этом Тиллерсон особо подчеркнул, что если США может сыграть какую-то роль для устранения возникших проблем, то Вашингтон считает необходимым единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает France Presse.