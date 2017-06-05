«Великая литовская стена» на границе с РФ будет достроена до конца года

В Избранное

Скопировать

Вильнюс, 5 июня. Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что запланированный забор на границе с Калининградской областью РФ должен быть полностью закончен до 20 декабря. Забор двухметровой высоты, по мнению литовских чиновников и пограничников, должен оградить Литву от нелегальной иммиграции и контрабанды.

Общую стоимость начатых работ по созданию забора длиной в несколько десятков километров оценили в 1,335 млн евро, которые будут выделены из литовского бюджета. Строительство ведет частный подрядчик.

Как отметили в Службе охраны государственной границы Литвы, в дальнейшем подобный же двухметровый забор из сетки планируется построить на границе с Белоруссией.

Напомним, «Газета.ru» писала о создании «линии оборонительных укреплений» с украинской стороны на границе Украины и РФ. Результаты строительства, организованного экс-премьером Арсением Яценюком, были признаны неудовлетворительными.