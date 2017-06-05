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Происшествия
Велосипедист насмерть сбил гуляющего без родителей ребенка в Петербурге

Велосипедист насмерть сбил гуляющего без родителей ребенка в Петербурге

9:16  5 Июня 2017
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Велосипедист насмерть сбил гуляющего без родителей ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июня. Велосипедист насмерть сбил гуляющего без родителей ребенка в поселке Парголово, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Петербурга.

Трагедия произошла в Выборгском районе города. В парке Парголово велосипедист сбил ребенка 2012 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу. От полученных травм малыш скончался.

Ребенок имел гражданство Таджикистана. В парке он гулял со знакомым. Местонахождение родителей в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из окна квартиры на пятом этаже выпал ребенок.

Катерина Тимошенская
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