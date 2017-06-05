Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Трехлетнего ребенка сбила иномарка замдиректора школы в Петербурге

Трехлетнего ребенка сбила иномарка замдиректора школы в Петербурге

9:11  5 Июня 2017
215

Трехлетнего ребенка сбила иномарка замдиректора школы в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июня. В Петербурге госпитализировали трехлетнего ребенка, которого сбила иномарка во время прогулки во дворе дома на Кондратьевском проспекте. Как сообщил источник ФАН, за рулем Opel Astra находилась замдиректора школы.

Мальчик был доставлен в больницу накануне вечером, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и гематому мягких тканей затылочной области. Предварительно установлено, что ребенок 2014 года рождения переезжал дворовой проезд на «беговеле», когда его сбил автомобиль.

Мальчик находился на прогулке в сопровождении матери. Все обстоятельства и причины серьезного ДТП сейчас выясняются.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть