Трехлетнего ребенка сбила иномарка замдиректора школы в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 5 июня. В Петербурге госпитализировали трехлетнего ребенка, которого сбила иномарка во время прогулки во дворе дома на Кондратьевском проспекте. Как сообщил источник ФАН, за рулем Opel Astra находилась замдиректора школы.

Мальчик был доставлен в больницу накануне вечером, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и гематому мягких тканей затылочной области. Предварительно установлено, что ребенок 2014 года рождения переезжал дворовой проезд на «беговеле», когда его сбил автомобиль.

Мальчик находился на прогулке в сопровождении матери. Все обстоятельства и причины серьезного ДТП сейчас выясняются.