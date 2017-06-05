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Происшествия
Ребенок выпал из окна 5-го этажа на юго-востоке Петербурга

Ребенок выпал из окна 5-го этажа на юго-востоке Петербурга

9:12  5 Июня 2017
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Ребенок выпал из окна 5-го этажа на юго-востоке Петербурга

Санкт-Петербург, 5 июня. В Петербурге из окна квартиры на пятом этаже выпал ребенок.

Как стало известно, в полицию поступило сообщение из детской городской больницы №5 о том, что накануне в 13.45 из квартиры дома по Искровскому проспекту после падения с высоты была госпитализирована девочка 2010 года рождения. При падении ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#петербург
Тимур Румянцев
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