Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

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Несмотря на то, что второй штурм Пальмиры успешно завершился ровно три месяца назад, мирное население не спешит возвращаться в древний город. Корреспонденты Федерального агентства новостей, вошедшие в цитадель Пальмиры в ночь со 2 на 3 марта 2017 года вместе со штурмовыми частями Сирийской Арабской Армии, прошли по местам боев в надежде увидеть начало возрождения мирной жизни.

Несмотря на оптимистичные ожидания, нашу съемочную группу подстерегла печальная реальность. Вопреки многократным заявлениям сирийского правительства о начинающейся реставрации античных памятников и жилых районов Тадмора, облик города не изменился ни на йоту с момента окончания боев. Пустые улицы, засыпанные мелкой бетонной крошкой, дома, причудливо перфорированные пулями и осколками, остовы сгоревших автомобилей, переулки, затянутые импровизированными антиснайперскими завесами из распоротых армейских палаток…

Повсеместные следы бегства исламистов, снайперских лежек и пулеметных гнезд, и не менее удручающие следы мародерства, которым город «переболел» минимум четыре раза (но, вероятнее всего, не менее восьми раз).

Три года кряду, на каждой войне меня преследуют одинаковые сломанные велосипеды. Ржавые их остовы цепляются за ноги, со скрежетом и жестким звяканьем цепляются за ноги. Никто не крутит педали, а «звездочки» продолжают вращаться, несмотря на исчезнувшие цепь и колеса.

Странный дискомфорт доставляет краткое воспоминание о том, как 8 или 9 марта в знаменитом амфитеатре активно работали члены какой-то государственной комиссии, деловито описывавшей ущерб, нанесенный боевиками и штурмовыми частями памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО.

В тот момент пафосная беготня нескольких чиновничьих тандемов представлялась необходимым и безнадежным трудом. Прежде всего, потому, что известная организация, в рамках которой действует ЮНЕСКО, приложила достаточно усилий для вычерчивания схем начала «арабской весны», чья затянувшаяся вегетация уже шесть с лишним лет требует трупы сирийцев в качестве удобрения. Мне казалось тогда, что по завершении описи ущерба, нанесенного памяти Зенобии, Диоклетиана и Фахр ад-Дина, коллеги суетливых государственных мужей обратят внимание на восстановление домов населения, еще не пополнившего своими именами списки исторических персонажей. Ошибся…

Мирное население в Пальмире отсутствует как таковое. Три десятка взрослых мужчин и женщин, возлагают свои надежды на маленькие продуктовые лавки, обозначенные цветистыми вывесками в обрамлении светодиодных лент… Русские военные, стоящие лагерем неподалеку, покупают воду, лепешки и закатанные в цветные банки бесхарактерные и розовато-охристые, как окружающий пейзаж, цилиндры местной «мортаделы»…

— Кям, садык (друг, — Прим. ФАН)? Да, да, вот бутылка ал-маа кям?.. — выдавливает из себя с улыбкой молодой капитан. Капитану нужна бутылка воды. Торговцу нужны деньги. И дети, деловито «окучивающие» военных на предмет сладостей. Но прежде всего ему нужны русские. Без нашего косноязычия, тяжелых матюгов по поводу жары и пылищи, тяжелых бронежилетов, таскаемых и в холод, и в жару, житель Пальмиры вообще не услышит арабского языка. Потому, что говорить будет не с кем. И не о чем. На колонне Зенобии нет надписей.

Император Аврелиан, некогда продемонстрировавший пленную царицу Зенобию urbiet orbi в потоке триумфального шествия после взятия города, обещал ей перед штурмом: «пальмирцам будут оставлены их права». Права, надо полагать, оставлены и ныне. Вопрос, однако, не кому, а где.

Несмотря на несомненно высокий уровень консолидации местного населения с провозвестниками джихада, в Пальмире проживало достаточно людей, не причастных к коллаборационизму. Не Мосул, все-таки.

Над крышами восточной окраины развиваются желтые, красные и черные знамена. Хазарейцы — афганские монголы сидят на крышах и ступенях, беседуют на нездешнем дари о нездешних проблемах. Чистят оружие, артистично поплевывая в серую пыль поздней античности.

Избыточная масса древностей вкупе с недавним прошлым Пальмиры размазала настоящее, предложив нашему вниманию пару магазинчиков, шашлычную, набитую сопливыми детьми, уставшими взрослыми и бодрыми мухами. Будущее бродило маленькими смерчами вдоль щербатой челюсти горной гряды, и не спешило приближаться к городу.

«Посмотрите направо! Вы видите типичное жилище представителя среднего класса, жившего в центре Тадмора! Справа — руины гостиницы «У Цитадели» и великолепно сохранившиеся остовы транспортных средств, на которых передвигались горожане в начале XXI века. Когда-то здесь гремели великие битвы… трехмесячной давности».