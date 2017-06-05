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Новости Сирии
Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

9:07  5 Июня 2017
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Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

Несмотря на то, что второй штурм Пальмиры успешно завершился ровно три месяца назад, мирное население не спешит возвращаться в древний город. Корреспонденты Федерального агентства новостей, вошедшие в цитадель Пальмиры в ночь со 2 на 3 марта 2017 года вместе со штурмовыми частями Сирийской Арабской Армии, прошли по местам боев в надежде увидеть начало возрождения мирной жизни.

Несмотря на оптимистичные ожидания, нашу съемочную группу подстерегла печальная реальность. Вопреки многократным заявлениям сирийского правительства о начинающейся реставрации античных памятников и жилых районов Тадмора, облик города не изменился ни на йоту с момента окончания боев. Пустые улицы, засыпанные мелкой бетонной крошкой, дома, причудливо перфорированные пулями и осколками, остовы сгоревших автомобилей, переулки, затянутые импровизированными антиснайперскими завесами из распоротых армейских палаток…

Повсеместные следы бегства исламистов, снайперских лежек и пулеметных гнезд, и не менее удручающие следы мародерства, которым город «переболел» минимум четыре раза (но, вероятнее всего, не менее восьми раз).

Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

Три года кряду, на каждой войне меня преследуют одинаковые сломанные велосипеды. Ржавые их остовы цепляются за ноги, со скрежетом и жестким звяканьем цепляются за ноги. Никто не крутит педали, а «звездочки» продолжают вращаться, несмотря на исчезнувшие цепь и колеса.

Странный дискомфорт доставляет краткое воспоминание о том, как 8 или 9 марта в знаменитом амфитеатре активно работали члены какой-то государственной комиссии, деловито описывавшей ущерб, нанесенный боевиками и штурмовыми частями памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

В тот момент пафосная беготня нескольких чиновничьих тандемов представлялась необходимым и безнадежным трудом. Прежде всего, потому, что известная организация, в рамках которой действует ЮНЕСКО, приложила достаточно усилий для вычерчивания схем начала «арабской весны», чья затянувшаяся вегетация уже шесть с лишним лет требует трупы сирийцев в качестве удобрения. Мне казалось тогда, что по завершении описи ущерба, нанесенного памяти Зенобии, Диоклетиана и Фахр ад-Дина, коллеги суетливых государственных мужей обратят внимание на восстановление домов населения, еще не пополнившего своими именами списки исторических персонажей. Ошибся…

Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

Мирное население в Пальмире отсутствует как таковое. Три десятка взрослых мужчин и женщин, возлагают свои надежды на маленькие продуктовые лавки, обозначенные цветистыми вывесками в обрамлении светодиодных лент… Русские военные, стоящие лагерем неподалеку, покупают воду, лепешки и закатанные в цветные банки бесхарактерные и розовато-охристые, как окружающий пейзаж, цилиндры местной «мортаделы»…

Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

— Кям, садык (друг, — Прим. ФАН)? Да, да, вот бутылка ал-маа кям?.. — выдавливает из себя с улыбкой молодой капитан. Капитану нужна бутылка воды. Торговцу нужны деньги. И дети, деловито «окучивающие» военных на предмет сладостей. Но прежде всего ему нужны русские. Без нашего косноязычия, тяжелых матюгов по поводу жары и пылищи, тяжелых бронежилетов, таскаемых и в холод, и в жару, житель Пальмиры вообще не услышит арабского языка. Потому, что говорить будет не с кем. И не о чем. На колонне Зенобии нет надписей.

Император Аврелиан, некогда продемонстрировавший пленную царицу Зенобию urbiet orbi в потоке триумфального шествия после взятия города, обещал ей перед штурмом: «пальмирцам будут оставлены их права». Права, надо полагать, оставлены и ныне. Вопрос, однако, не кому, а где.

Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

Несмотря на несомненно высокий уровень консолидации местного населения с провозвестниками джихада, в Пальмире проживало достаточно людей, не причастных к коллаборационизму. Не Мосул, все-таки.

Над крышами восточной окраины развиваются желтые, красные и черные знамена. Хазарейцы — афганские монголы сидят на крышах и ступенях, беседуют на нездешнем дари о нездешних проблемах. Чистят оружие, артистично поплевывая в серую пыль поздней античности.

Пальмира: почему сирийцы не спешат возвращаться в древний город

Избыточная масса древностей вкупе с недавним прошлым Пальмиры размазала настоящее, предложив нашему вниманию пару магазинчиков, шашлычную, набитую сопливыми детьми, уставшими взрослыми и бодрыми мухами. Будущее бродило маленькими смерчами вдоль щербатой челюсти горной гряды, и не спешило приближаться к городу.

«Посмотрите направо! Вы видите типичное жилище представителя среднего класса, жившего в центре Тадмора! Справа — руины гостиницы «У Цитадели» и великолепно сохранившиеся остовы транспортных средств, на которых передвигались горожане в начале XXI века. Когда-то здесь гремели великие битвы… трехмесячной давности».

 

#сирия #пальмира
Кирилл Оттер
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