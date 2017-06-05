Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Труп мужчины с простреленной головой найден в Петербурге

Труп мужчины с простреленной головой найден в Петербурге

9:00  5 Июня 2017
158

Труп мужчины с простреленной головой найден в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июня. Вечером в воскресенье сотрудники полиции Петербурга обнаружили труп мужчины в квартире одного из домов на проспекте Художников. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полиция предполагает, что мужчина застрелился.

Как сообщают источники, труп Олега К. был найден в принадлежавшей ему квартире около 22 часов в воскресенье. Полиция установила, что смерть наступила в результате выстрела из травматического пистолета в голову, произведенного с близкого расстояния. Травматический пистолет ПМ был обнаружен рядом с телом — в ОВД пистолет не был зарегистрирован должным образом, но в розыске не числился.

Труп мужчины с простреленной головой найден в Петербурге

Проводится расследование гибели безработного мужчины 1980 года рождения.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть