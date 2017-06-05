Труп мужчины с простреленной головой найден в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 июня. Вечером в воскресенье сотрудники полиции Петербурга обнаружили труп мужчины в квартире одного из домов на проспекте Художников. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полиция предполагает, что мужчина застрелился.

Как сообщают источники, труп Олега К. был найден в принадлежавшей ему квартире около 22 часов в воскресенье. Полиция установила, что смерть наступила в результате выстрела из травматического пистолета в голову, произведенного с близкого расстояния. Травматический пистолет ПМ был обнаружен рядом с телом — в ОВД пистолет не был зарегистрирован должным образом, но в розыске не числился.

Проводится расследование гибели безработного мужчины 1980 года рождения.