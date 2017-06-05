Боец скончался во время турнира по тайскому боксу в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 июня. В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства смерти мужчины, которого госпитализировали с турнира по тайскому боксу. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне днем в спорткомплексе Nova Arena на Гражданском проспекте после проведения боя мужчина 1984 года рождения почувствовал себя плохо. Житель Новгородской области скончался в автомобиле скорой помощи. Причины и обстоятельства его смерти сейчас устанавливаются.