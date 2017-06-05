Чемпионат мира в России не станет встречей футбольных хулиганов в лесу — оргкомитет
Москва, 5 июня. Генеральный директор оргкомитета «Россия–2018» Алексей Сорокин заявил, что все необходимые меры безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира будут приняты, и общение болельщиков из разных стран не будет иметь ничего общего со «встречей футбольных хулиганов в лесу».
«Все ожидают каких-то эфемерных столкновений болельщиков. Чемпионат мира и Кубок конфедераций — это праздник, а не встреча футбольных хулиганов в лесу. Не надо их путать», — заявил он в интервью газете «Известия».
Сорокин подчеркнул, что все необходимые меры безопасности будут приняты. При этом он призвал западных болельщиков не бояться приезда в Россию после фильма BBC про российских ультрас.
«Можно ловко подогнать какие-то отдельно взятые эпизоды, кадры и факты, но это не значит, что итоговый результат будет отражать доминирующую тенденцию в обществе. А у нас она не такая, как показано в фильме», — добавил гендиректор оргкомитета.