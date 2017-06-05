Чемпионат мира в России не станет встречей футбольных хулиганов в лесу — оргкомитет

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Москва, 5 июня. Генеральный директор оргкомитета «Россия–2018» Алексей Сорокин заявил, что все необходимые меры безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира будут приняты, и общение болельщиков из разных стран не будет иметь ничего общего со «встречей футбольных хулиганов в лесу».

«Все ожидают каких-то эфемерных столкновений болельщиков. Чемпионат мира и Кубок конфедераций — это праздник, а не встреча футбольных хулиганов в лесу. Не надо их путать», — заявил он в интервью газете «Известия».

Сорокин подчеркнул, что все необходимые меры безопасности будут приняты. При этом он призвал западных болельщиков не бояться приезда в Россию после фильма BBC про российских ультрас.