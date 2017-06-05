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Весь мир
Игра в войнушку: ВВС КНДР «нанесли» удары по авианосцам США

Игра в войнушку: ВВС КНДР «нанесли» удары по авианосцам США

8:45  5 Июня 2017
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Игра в войнушку: ВВС КНДР «нанесли» удары по авианосцам США

Пхеньян, 05 июня. Военно-воздушные силы Северной Кореи успешно провели учебное уничтожение авианосцев США.

Как сообщает «Газета.ru», смотр боевых полетов, во время которых и отрабатывались действия по возможному уничтожению сил противника, прошли в присутствии вождя КНДР Ким Чен Ына.

По мнению командующего ВВС КНДР товарища Ким Гван Хека, подобные учения, во время которых проводятся «значимые испытания», как никакие другие воодушевляют и вдохновляют военнослужащих Корейской народной армии.

Добавим, что как особо подчеркивают северокорейские СМИ, глава государства Ким Чен Ын остался доволен смотром полетов авиации и распорядился укреплять боеспособность ВВС страны.

#кндр #ким чен ын
Алексей Громов
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