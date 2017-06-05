Двухлетний мальчик чудом выжил при падении с седьмого этажа в Новосибирске

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Новосибирск, 5 июня. В Новосибирске двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа. Мальчика госпитализировали в местную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что днем 3 июня в квартире дома на улице Котовского ребенок остался без присмотра матери, которая уснула. Он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Та не выдержала веса ребенка и порвалась, после чего мальчик выпал из окна.

По данному факту сейчас проводится проверка, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области. Ведомство рекомендует для избежания подобных историй не оставлять детей без присмотра и оборудовать москитные сетки окон дополнительными крепежами.

Добавим, ранее в Тобольске погиб 14-летний подросток, который упал с высоты в 6-м микрорайоне города. В УМВД России по Тюменской области подтвердили факт трагедии, передает URA.RU.