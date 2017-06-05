Взрыв на заводе в КНР: 1 рабочий погиб, 6 — пострадали, 7 — пропали без вести

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Шаньду (Китай), 05 июня. В результате взрыва на нефтехимическом заводе в провинции Шаньду, что на востоке Поднебесной, погиб один рабочий.

Об этом сообщает RT, со ссылкой на местные СМИ. Кроме того, если данные о, как минимум, шести пострадавших, также поступает информация о том, что семь рабочих пропали без вести.

Напомним, что взрыв на заводе прогремел воскресным вечером, после чего на предприятии возник пожар. Что стало причиной ЧП, не сообщается, на месте происшествия работают спасатели.