Экс-глава оренбургского садоводства застрелил преемника и покончил с собой

В Избранное

Скопировать

Оренбург, 5 июня. Правоохранительные органы Оренбурга расследуют дело по статье «Убийство» после обнаружения на пожаре двух тел. Мужчин без признаков жизни и со следами огнестрельных ранений обнаружили после пожара в частом доме садоводства «Водовод». Пламя было таким сильным, что огнеборцам пришлось сбивать его более трех часов.

По версии следствия, в доме проживали 44-летние супруги, мужчина являлся председателем этого садоводства. Между ним и бывшим 43-летним председателем давно возникали конфликты из-за неприязненных отношений, кровавая развязка которых произошла накануне. Экс-председатель садоводства пришел к дому оппонента и по пока неустановленной причине выстрелил в него из ружья.

«Убив потерпевшего, злоумышленник поджег дом и выстрелил из того же охотничьего ружья себе в голову. Впоследствии возгорание было ликвидировано сотрудниками регионального МЧС. Сейчас выясняются причины совершения преступления и все обстоятельства», — сообщили в СУ СК по Оренбургской области.