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Ученые выяснили, как устроено зрение новорожденных детей

Ученые выяснили, как устроено зрение новорожденных детей

8:48  5 Июня 2017
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Ученые выяснили, как устроено зрение новорожденных детей

Лондон, 5 июня. Исследователи из Великобритании выяснили, что новорожденные младенцы отлично различают цвета, и, как и взрослые люди, группируют их в несколько основных групп по их основному оттенку. Как отмечают ученые из Университета Сассекса, младенцы в возрасте от 4 до 6 месяцев уже способны отличать пять цветов.

Руководитель исследовательской группы Анна Франклин вместе с психологом Алисой Скелтон разработали специальный тест для определения способности малышей отличать новый цвет: младенцам предлагались два квадрата, состоящие из 14 разных цветов, потом один из цветов менялся. Как оказалось, в некоторых случаях младенцы не различают нового цвета, считая ее таким же, как виденный ранее, а в других случаях — гораздо более внимательно рассматривают новую картинку, что говорит о то, что они изучают новый цвет.

Ученые выяснили, как устроено зрение новорожденных детей

Как установили исследователи из Сассекса, младенцы выделяют красные, желтые, зеленые, синие и фиолетовые цвета. Никто не мог научить их воспринимать эти оттенки, следовательно, люди имеют врожденную способность отличать эти цвета.

Валентин Меликов
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