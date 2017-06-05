Гендиректор оргкомитета «Россия–2018» раскрыл детали церемонии открытия КК-2017

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Москва, 5 июня. Генеральный директор оргкомитета «Россия–2018» Алексей Сорокин рассказал о церемонии открытия Кубка конфедераций и заверил, что все подготовительные работы к турниру идут по плану.

Сорокин подчеркнул, что все объекты КК-2017 находятся в высокой степени готовности после прохождения необходимых проверок.

«Понимаю, что обеспокоенность общественности вызывает замена газона на стадионе «Санкт-Петербург», но там все идет по плану. Уверен, в Петербурге команды будут играть на отличном газоне. По логистике и размещению у делегаций тоже не должно возникнуть никаких вопросов», — заявил он в интервью газете «Известия».

Гендиректор оргкомитета добавил, что церемония открытия Кубка конфедераций продлится 23 минуты перед первым матчем. «Все детали раскрыть не могу, скажу лишь, что будут красочно представлены все четыре города, которые принимают Кубок, и выступят известные артисты», — отметил собеседник издания.

Также Сорокин выразил надежду, что шоу получится по-настоящему красивым.