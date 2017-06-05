Сирия: первая партия гуманитарной помощи религиозных общин РФ

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Москва, 5 июня. Сегодня состоится пресс-конференция, которая будет посвящена сбору и доставке в Сирию первой партии гуманитарной помощи религиозными общинами России в рамках деятельности рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации.

Про объемы гуманитарной помощи и состав первой партии расскажут руководитель рабочей группы, секретарь Отдела внешних церковных связей РПЦ по межхристианским отношениям иеромонах Стефан, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, член президиума Центрального духовного управления мусульман России Ильдар Зиганшин, генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский, председатель пятидесятнического Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и представитель Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви священник Геворг Варданян, ответственный секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ игумен Серафим.