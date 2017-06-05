Опубликованы рендеры нового суперкара от Alfa Romeo

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Москва, 05 июня. В Интернете опубликованы первые рендерные изображения нового суперкара Alfa Romeo.

Как видно на снимке, новая модель очень походит на авто из будущего, совмещая в себе как футуристичность, так и прогрессивность. Сообщается, что кар разрабатывается под пристальным руководством Fiat Chrysler.

Авто позаимствовало ряд черт Alfa Romeo 4C и 8C, внешний дизайн отличается «мускулистым» капотом, обширными воздухозаборниками и оригинальным оформлением колесных дисков.

Что касается технических деталей, то под капотом суперкара от Alfa Romeo — шестицилиндровый двухлитровый агрегат, производительность которого должна преодолеть отметку 503 л.с.