Самый быстрый в мире лифт запустили в Китае

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Пекин, 5 июня. В китайском финансовом центре CTF Finance Center заработал самый быстрый в мире лифт. Его максимальная скорость — 75,6 км/ч.

Здание с уникальным лифтом, построенным японской компанией, находится в городе Гуанчжоу на юге страны. Во время испытаний чудо-лифт поднимался на высоту 530 м за 25 секунд, почти достигая скорости 76 км/ч. Правда, после введения в эксплуатацию он будет поднимать клиентов на крышу небоскреба со скоростью 75 км/ч, а спускаться на первый этаж лишь со скоростью 36 км/ч.

Как передает Daily Mail, лифт в CTF Finance Center отобрал пальму первенства у подъемной машины, которая находится в Шанхае. Предыдущий рекордсмен развивал скорость 69 км/ч.