Летчики ВКС РФ возвращаются в отряд космонавтов для испытаний «Федерации»

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Москва, 5 июня. Военные летчики вновь будут работать в российском Центре подготовки космонавтов и смогут даже войти в состав отряда космонавтов и летать на орбиту. О востребованности опыта военных специалистов рассказал глава Роскосмоса Игорь Комаров.

«Квалифицированные специалисты Минобороны могли бы повысить и эффективность работы ЦПК. При этом ЦПК остается в «Роскосмосе», этот вопрос не обсуждается, — сообщил Комаров. — Мы обратились с просьбой в военное ведомство о том, чтобы в ЦПК начали работать порядка десяти человек с сохранением воинских званий».

Как рассказали «Известиям» близкие к руководству ЦПК источники, военные летчики отличаются повышенной психологической устойчивостью и способны быстро принимать решение в экстремальных ситуациях — эти качества в «Роскосмосе» считают очень важными для тех, кому будут поручены испытаний перспективного российского космического корабля «Федерация».

До 2009 года Центр подготовки космонавтов находился в ведении Минобороны РФ, однако позже перешел в ведение Федерального космического агентства и военные летчики не смогли там работать.