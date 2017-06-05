МЧС предупредило об ухудшении погоды в регионах центральной России

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Москва, 05 июня. Спасательное ведомство предупреждает об ухудшении погоды в 13 регионах центральной части России.

Как сообщает «Газета.ru», непогода затронет столичный регион, а также Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимировскую, Брянскую, Ярославскую, Ивановскую, Орловскую, Липецкую и Тамбовскую области.

По прогнозам синоптиков при резком ухудшении погоды в понедельник 05 июня жителям регионов центра России следует опасаться сильного порывистого ветра, проливных ливней, кое-где возможен град и гроза.

В МЧС напоминают гражданам о необходимости быть предельно внимательными и не находится на улице во время разгула стихии, а быстрее укрыться в защищенных помещениях.