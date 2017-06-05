Сирия: увеличился приток беженцев из территорий ИГ после продления амнистии

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Алеппо, 5 июня. На КПП в северо-восточной части провинции Алеппо увеличился приток беженцев из территорий, подконтрольных группировке ИГ*. По словам политиков — это результат того, что работавшие на боевиков поверили в обещанную правительством амнистию.

«В Сирии до конца июня продлен закон об амнистии боевикам, подписанный президентом Башаром Асадом. Многие мужчины из территорий, неподконтрольных правительственным войскам, решили воспользоваться этой возможностью и начать новую жизнь. Количество мужчин, некогда помогавших боевикам и пожелавших вернуться к мирной жизни, растет день ото дня — они знают, что Сирия ждет их возвращения», — заявил представитель партии Баас в Алеппо Юсеф Рана.

Напомним, что президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии боевиков, участвующих в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года. После этого действие указа продлевалось несколько раз. Об этом сообщала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.