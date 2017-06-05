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GM Uzbekistan предлагает клиентам самим выбрать комплектацию авто

GM Uzbekistan предлагает клиентам самим выбрать комплектацию авто

8:11  5 Июня 2017
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GM Uzbekistan предлагает клиентам самим выбрать комплектацию авто

Ташкент, 5 июня. Клиентам автокомпании GM Uzbekistan с января 2018 года предоставят возможность самим выбрать, что войдет в комплектацию их машин. Однако такое предложение затронет только автомобили, выпускающиеся методом промышленной сборки.

Покупатели смогут заключить договор на приобретение транспортного средства с комплектацией на выбор и воспользоваться консультацией дилера, который расскажет подробнее о подходящих конкретной модели опциях. При этом дилер не имеет права отказать клиенту в заключении соглашения на поставку «индивидуальной» машины. 

GM Uzbekistan предлагает клиентам самим выбрать комплектацию авто

Кроме того, GM Uzbekistan планирует запустить в Интернете сервис по приему электронных заявок на покупку автомобиля.

Алексей Громов
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