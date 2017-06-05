Кровавое застолье под Тверью: следствие установило личности убитых

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Личности всех убитых на территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино под Тверью установлены. Об этом СМИ сообщил Вадим Левшин, руководитель пресс-службы регионального УМВД.

«Среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет», — добавил он.

Председатель садоводства, где случилась трагедия, Марина Лобанова, добавила, что среди погибших 92-летняя пенсионерка и ее сын, а также семейная пара.

Ранее сообщалось, что погибшим было от 30 до 45 лет.

Трагедия произошла в садоводстве в Тверской области. О массовом убийстве сообщила в конаковскую полицию чудом уцелевшая участница застолья около трех часов ночи.

Следственно-оперативна группа и участковый тут же направились на место происшествия, но первым на месте трагедии оказался местный полицейский. Он оценил обстановку и вызвал на подмогу знакомого сотрудника ГИБДД. Уже вдвоем они сумели задержать 45-летнего мужчину, который отложив охотничий карабин, перетаскивал в этот момент тело одной из жертв из огорода в дом.

«Сопротивления он оказать не успел. Неизвестно, что было бы, будь у него карабин в руках», — рассказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин.

Также сообщалось о том, что мужчина был пьян и сопротивления не оказывал. Позже появилась информация о том, что он написал явку с повинной.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, убийство произошло во время застолья на одной из дач в результате бытового конфликта. Собравшиеся за столом начали подшучивать над гостем. Тот заявил, что когда-то служил в ВДВ. Видимо, над ним стали подтрунивать, ведь он не отличался крепким телосложением.

Сорокапятилетний москвич, обидевшись, ушел к себе, а вернулся уже с карабином, из которого расстрелял присутствовавших. Жертвами стали девять человек. В доме обнаружили троих женщин и пятерых мужчин. Еще одну жертву позже нашли в багажнике автомобиля.

По сообщению ряда СМИ убийца заставлял одну из жертв копать себе могилу и застрелил, получив отказ.

Удалось спастись только одной участнице кровавого застолья – она спряталась в доме под одеялом. Девушке – двадцать один год. Сейчас с ней работают психологи.

По распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

Подозреваемый в массовой расправе, по информации ряда СМИ, уроженец Ярославской области. Его зовут Сергеем Егоровым. И некоторое время он был прописан в Москве. Известно, что постоянной работы он не имел, перебивался разовыми заработками. По профессии – электрик. В садоводческого товариществе «50 лет Октября» у него была дача. Там же он и подрабатывал, выполняя просьбы садоводов, связанные с электрикой.

В полиции также рассказали, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, на учете у психиатра не состоял. Штрафы получал только за нарушение ПДД. Оружие, из которого были убиты девять человек, зарегистрировано и принадлежит подозреваемому.

В пресс-службе УМВД по Тверской области рассказали, что в армии, кстати, подозреваемый не служил.

«Никто он — ни пограничник, ни вдвшник, это я вам на 300% могу сказать», — заявил официальный представитель ведомства.

По последней информации место убийства девяти человек на территории садоводческого товарищества в поселке Редкино в Тверской области до сих пор оцеплено. Об этом сообщал представителя управления МВД по региону Вадим Левшин.

«Следственно-оперативная группа осмотр места происшествия завершила. В настоящее время место взято под охрану сотрудниками Росгвардии. Есть свидетели, ищутся дополнительные свидетели. Участковый уполномоченный отрабатывает весь дачный поселок, он не безлюдный», — сказал он.

Представитель ведомства также добавил, что пока неизвестно, когда с поселка будет снято оцепление.

После массового убийства в Твери есть смысл обсудить вопрос об ужесточении правил выдачи охотничьего оружия, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«На мой взгляд, эта трагедия может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия, что потребует внесения изменений в действующее законодательство», — отметил он.