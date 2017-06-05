Житель Лондона оплатил счет в ресторане на следующий день после теракта

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Лондон, 05 июня. Житель британской столицы вернулся на следующий день после теракта в ресторан, где ужинал, что оплатить счет.

Как передают «Известия», столь честным гражданином оказался некий Ричард Энджелл, который в ночь совершения террористического акта отдыхал с друзьями в одном из ресторанов Лондона.

По понятным причинам, когда началось ужасное и после, в панике речи о том, чтобы оплатить ужин и оставить чаевые официантам не шло. «Все были крайне напуганы. Но персонал помогал посетителям вместо того, чтобы помочь себе», — рассказал лондонец.

Отблагодарить персонал, а также оплатить услуги ресторана Ричард Энджелл смог на следующий день. Напомним, что после серии терактов в Лондоне погибли семь человек, еще около 50 пострадали.