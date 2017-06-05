«АвтоВАЗ» планирует начать экспорт автомобилей в Китай в 2017 году

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский «АвтоВАЗ» рассматривает возможности поставки автомобилей собственного производства в Китай и Казахстан. Об этом рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

«Китай — очень специфичная возможность для Lada 4x4 для сельских регионов. Мы обсуждаем поставки напрямую с некоторыми партнерами. Также мы ведем переговоры с «Бипек-авто» в Казахстане. На 2017 год планируется поставить несколько сотен, это не какие-то большие объемы», — сообщил Николя Мор.

В настоящее время «АвтоВАЗ» снизил свои прогнозы по экспорту автомобилей в 2017 году — предполагается, что на экспорт пойдет не более 25 тысяч машин. По словам Мора, на экспорт достаточно сильно повлияло ослабление авторынка в Казахстане.