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Россия
Путин рассказал, как на нем отразились 17 лет пребывания у власти

Путин рассказал, как на нем отразились 17 лет пребывания у власти

8:00  5 Июня 2017
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Путин рассказал, как на нем отразились 17 лет пребывания у власти

Москва, 05 июня. Глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалу NBC рассказал, как на нем отразились 17 лет пребывания у власти.

По словам президента, он очень надеется на то, что 17 лет его руководства Российской Федерации (в том числе, будучи главой правительства) если и отразились каким-то образом на его личности, то не очень сильно.

Также Путин добавил, что чувствует очень сильную связь между Россией, гражданами, живущими в стране, а также теми многочисленными трагическими  событиями, которые случались в истории государства.

В качестве примера российский лидер привел пример Санкт-Петербурга и ленинградцев, прошедших ужасы Великой Отечественной войны и блокады, когда от голода и холода умерли сотни тысяч жителей города.

#владимир путин
Алексей Громов
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