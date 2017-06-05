Путин рассказал, как на нем отразились 17 лет пребывания у власти

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Москва, 05 июня. Глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалу NBC рассказал, как на нем отразились 17 лет пребывания у власти.

По словам президента, он очень надеется на то, что 17 лет его руководства Российской Федерации (в том числе, будучи главой правительства) если и отразились каким-то образом на его личности, то не очень сильно.

Также Путин добавил, что чувствует очень сильную связь между Россией, гражданами, живущими в стране, а также теми многочисленными трагическими событиями, которые случались в истории государства.

В качестве примера российский лидер привел пример Санкт-Петербурга и ленинградцев, прошедших ужасы Великой Отечественной войны и блокады, когда от голода и холода умерли сотни тысяч жителей города.