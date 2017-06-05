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Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раза обстреляли территорию ЛНР

Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раза обстреляли территорию ЛНР

7:28  5 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ в течение суток 6 раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 05 июня. Киевские силовики на протяжении последних 24 часов шесть раз обстреляли территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции ЛНР, трижды за последние сутки обстреливался населенный пункт Калиново – обстрелы велись с направлений Новоалександровки, Катериновки и Новозвановки.

Кроме того, вооруженные силы Украины по разу обстреляли окрестности Фрунзе, Желобока и Алмазного — дважды с направления Крымского и один раз с направления Троицкого.

По уточненным данным, огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых  и автоматических станковых гранатометов, а также минометов 82 и 120 мм. Погибших и пострадавших при обстрелах нет.

#всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
Алексей Громов
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