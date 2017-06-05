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Весь мир
48 часов дали ОАЭ дипломатам Катара для того, чтобы они покинули страну

48 часов дали ОАЭ дипломатам Катара для того, чтобы они покинули страну

7:27  5 Июня 2017
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48 часов дали ОАЭ дипломатам Катара для того, чтобы они покинули страну

Каир, 5 июня. Объединенные Арабские Эмираты дали дипломатам Катара 48 часов для того, чтобы они покинули страну, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, что четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром заявили о разрыве своих дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщала Газета.ru.

«Дипломатической миссии Катара отводится 48 часов на то, чтобы покинуть страну»,  — говорится в официальном заявлении ОАЭ.

Олег Сорокин
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