48 часов дали ОАЭ дипломатам Катара для того, чтобы они покинули страну

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Каир, 5 июня. Объединенные Арабские Эмираты дали дипломатам Катара 48 часов для того, чтобы они покинули страну, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, что четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром заявили о разрыве своих дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщала Газета.ru.

«Дипломатической миссии Катара отводится 48 часов на то, чтобы покинуть страну», — говорится в официальном заявлении ОАЭ.