Ученые объяснили, как победить утреннее похмелье

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Москва, 5 июня. Употребление различных напитков, содержащих этиловый спирт, является одной из наиболее распространенных привычек человека. И злоупотребление алкогольными напитками во всех случаях приводит к утреннему похмелью, которое приносит с собой головную боль, жажду, тошноту, вялость и заторможенность мышления.

Ученые отмечают, что похмелье является результатом процесса усваивания этанола и побочных продуктов, встречающихся в алкогольных напитках, которые отравляют человеческий организм и вызывают неприятные последствия.

Лучшим способом предотвращения похмелья, разумеется, является полный отказ от алкоголя, однако в случае, если это делать уже поздно, можно прибегнуть к надежным средствам, продающимся в аптеках: например, витамину B6, прием которого в значительном количестве сильно снижает интенсивность похмельных ощущений. Есть также и специализированные антипохмельные средства, содержащие «коктейль» из веществ, полезных для организма в таком состоянии.