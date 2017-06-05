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Общество
Ученые выяснили идеальные параметры тела мужчины и женщины

Ученые выяснили идеальные параметры тела мужчины и женщины

7:20  5 Июня 2017
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Ученые выяснили идеальные параметры тела мужчины и женщины

Лондон, 05 июня. Британские ученые из Университета Ньюкасла опубликовали результаты исследования на тему идеальных параметров тел мужчины и женщины.

Правда при этом, как оказалось, в основе учения ставились не какие-то научные доводы, а просто-напросто мнения мужчин и женщин на предмет того, какими бы внешне они хотели видеть своих спутников.

Так что, отбросив в сторону все научное, приходим к выводу, что мужчинам нравятся стройные барышни с  большим бюстом, а женщинам – парни с накаченными грудью и плечами, а также тонкой талией.

Ученые выяснили идеальные параметры тела мужчины и женщины

При этом, отвечая на другие вопросы, дамы, представляя себе идеальных женщин, также акцентировали внимание на груди внушительного размера, а мужчины, представляя идеальных парней, ко всему прочему хотели также видеть накаченные ноги.

Добавим, что в научном эксперименте, который проходил в качестве опроса, участвовали порядка полусотни пар в возрасте 18–19 лет, которые собственно и составили портреты идеальных мужчин и женщин.

#ученые
Алексей Громов
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